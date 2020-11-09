Общество

Александр Братчиков поблагодарил сотрудников полиции за напряженный труд

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Александр Братчиков в поздравлении отмечает, что служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело. «Во все времена ваша добросовестная работа служила и служит гарантией правопорядка в обществе и безопасности наших граждан», - подчеркнул глава городской администрации.

Он добавил, что сотрудники органов внутренних дел эффективно и ответственно выполняют поставленные задачи по противодействию преступности, укреплению стабильности и обеспечению спокойной жизни горожан.

«Искренне благодарю вас за каждодневный напряженный труд, за верность служебному и гражданскому долгу, за мужество, самоотдачу, профессионализм. Выражаю слова глубокого уважения ветеранам органов внутренних дел, которые с честью исполняли служебные обязанности, передавая бесценный опыт и профессиональное мастерство молодому поколению сотрудников. В этот праздничный день от всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам полиции города Пскова крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению законности и правопорядка, успехов в службе на благо нашего города, всей великой России», - поздравил Александр Братчиков.