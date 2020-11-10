Общество

Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области

130 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. За все время коронавирус подтвердился у 9118 жителей региона, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

За прошедшие сутки выздоровели 4 инфицированных пациента, всего - 4815. Число летальных исходов остается неизменным - 70.

В Псковской области за сутки сделали 1237 тестов на коронавирус (всего - 138 637).

Статистика по районам: