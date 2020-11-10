Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области

130 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. За все время коронавирус подтвердился у 9118 жителей региона, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
За прошедшие сутки выздоровели 4 инфицированных пациента, всего - 4815. Число летальных исходов остается неизменным - 70.
В Псковской области за сутки сделали 1237 тестов на коронавирус (всего - 138 637).
Статистика по районам:
- Псков - 3275
- Великие Луки - 1886
- Бежаницкий район - 114
- Великолукский район - 310
- Гдовский район - 116
- Дедовичский район - 99
- Дновский район - 119
- Красногородский район - 68
- Куньинский район - 73
- Локнянский район - 45
- Невельский район - 290
- Новоржевский район - 44
- Новосокольнический район - 190
- Опочецкий район - 206
- Островский район - 566
- Палкинский район - 111
- Печорский район - 154
- Плюсский район - 188
- Порховский район - 230
- Псковский район - 721
- Пустошкинский район - 49
- Пушкиногорский район - 36
- Пыталовский район - 53
- Себежский район - 72
- Стругокрасненский район - 59
- Усвятский район - 44