Общество

Стругокрасненского таксиста оштрафовали за работу без маски

Стругокрасненского таксиста оштрафовали за оказание услуг по перевозке без маски. Как сообщается в решении Стругокрасненского районного суда, 5 ноября рассмотрены материалы административного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Согласно протоколу, который составил инспектор ДПС, 19 октября в 11.25 водитель легкового такси перевозил пассажира, не используя средство индивидуальной защиты - маску, чем нарушил нормы законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил мужчине штраф в размере 1000 рублей.

В тот же день рассмотрены еще несколько аналогичных дел. Так, 16 октября у дома №7 по улице Советской в поселке Струги Красные остановили водителя автобуса, который тоже перевозил пассажиров, не используя защитную маску. Назначен штраф в размере 1000 рублей.

Такой же штраф получили двое мужчин, которые в разное время находились без маски в помещении аптеки на улице Советской, 14, и две женщины - одна из них зашла без средства индивидуальной защиты в магазин «Магнит» на улице Советской, 30, другая - в магазин продуктов в деревне Лудони.

24 октября составлен протокол в отношении посетительницы магазина «Магнит Косметик» на улице Мира, 7. Также в 1000 рублей обошелся мужчине поход без маски в магазин «Пятерочка» (улица Советская, 13).

Кроме того, 5 ноября суд вынес решение по нарушению в Плюсском районе. 9 октября мужчина находился в магазине «Великолукский мясокомбинат» на улице Железнодорожной, 3-д без индивидуального средства защиты и не соблюдал установленную дистанцию в 1,5 метра. Назначен штраф в размере 1000 рублей.