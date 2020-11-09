Общество

Игорь Иванов: В руках сотрудников полиции наше благополучие и безопасность

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов отметил, что охрана правопорядка – это один из приоритетов государства и общества.

«От работы полиции зависят жизнь и здоровье наших близких, детей. В ваших руках наше благополучие и безопасность. Именно ваша ежедневная нелегкая работа, требующая полной самоотдачи, мужества и отваги, дает нашим гражданам уверенность в завтрашнем дне. В рядах профсоюзов состоят сотни сотрудников органов внутренних дел Псковской области, и мы не понаслышке знаем о работе полиции в современных реалиях. Искренне благодарим вас и хотим пожелать вам стойкости, здоровья, семейного благополучия и успехов в службе и выполнении профессионального долга», - поздравил Игорь Иванов.