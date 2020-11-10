Псковская таможня информирует о смене реквизитов для перевода платежей

С 1 января 2021 года меняются реквизиты для перевода денежных средств в счет уплаты таможенных и иных платежей.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, в качестве счета получателя средств указывается соответствующий казначейский счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК); в качестве счета банка получателя указывается банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого ТОФК на балансовом счете №10102 «Единый казначейский счет»; в качестве банковского идентификационного кода (БИК) банка получателя - БИК ТОФК.
Уплата таможенных и иных платежей осуществляется на счет, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства (Межрегиональное операционное УФК), на балансовый счет №40102 «Единый казначейский счет».
Оформление одного платежного поручения допускается только по одному таможенному и иному платежу (коду бюджетной классификации), администрируемому таможенными органами, согласно бюджетной классификации Российской Федерации.
Реквизиты счета:
(13) «Наименование банка получателя средств» - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва;
(14) «БИК банка получателя средств» - 024501901;
(15) «Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» - 40102810045370000002;
(17) «Номер счета получателя средств (номер казначейского счета)» - 03100643000000019502;
(21) «Очередность платежа» -5;
(22) «Код» - указывается уникальный идентификатор платежа, состоящий из 20 или 25 знаков, при этом все знаки уникального идентификатора платежа одновременно не могут принимать значение ноль («0»). В случае отсутствия уникального идентификатора платежа указывается значение ноль («0»);
(16) «Получатель» - Межрегиональное операционное УФК России (ФТС России);
(61) «ИНН» получателя - 7730176610;
(103) «КПП» получателя - 773001001;
(105) «ОКТМО» - 45328000;
(101) - двузначный показатель статуса плательщика:
«06» - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового отправления;
«07» - таможенный орган;
«16» - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо;
«17» - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель
«28» - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного почтового отправления;
(104) - код бюджетной классификации в соответствии бюджетной классификацией Российской Федерации;
(107) - восьмизначный код таможенного органа;
(24) «Назначение платежа» - дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа.