Общество

Псковская таможня информирует о смене реквизитов для перевода платежей

С 1 января 2021 года меняются реквизиты для перевода денежных средств в счет уплаты таможенных и иных платежей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, в качестве счета получателя средств указывается соответствующий казначейский счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК); в качестве счета банка получателя указывается банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого ТОФК на балансовом счете №10102 «Единый казначейский счет»; в качестве банковского идентификационного кода (БИК) банка получателя - БИК ТОФК.

Уплата таможенных и иных платежей осуществляется на счет, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства (Межрегиональное операционное УФК), на балансовый счет №40102 «Единый казначейский счет».

Оформление одного платежного поручения допускается только по одному таможенному и иному платежу (коду бюджетной классификации), администрируемому таможенными органами, согласно бюджетной классификации Российской Федерации.

Реквизиты счета:

(13) «Наименование банка получателя средств» - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва;

(14) «БИК банка получателя средств» - 024501901;

(15) «Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» - 40102810045370000002;

(17) «Номер счета получателя средств (номер казначейского счета)» - 03100643000000019502;

(21) «Очередность платежа» -5;

(22) «Код» - указывается уникальный идентификатор платежа, состоящий из 20 или 25 знаков, при этом все знаки уникального идентификатора платежа одновременно не могут принимать значение ноль («0»). В случае отсутствия уникального идентификатора платежа указывается значение ноль («0»);

(16) «Получатель» - Межрегиональное операционное УФК России (ФТС России);

(61) «ИНН» получателя - 7730176610;

(103) «КПП» получателя - 773001001;

(105) «ОКТМО» - 45328000;

(101) - двузначный показатель статуса плательщика:

«06» - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, за исключением получателя международного почтового отправления;

«07» - таможенный орган;

«16» - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо;

«17» - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель

«28» - участник внешнеэкономической деятельности - получатель международного почтового отправления;

(104) - код бюджетной классификации в соответствии бюджетной классификацией Российской Федерации;

(107) - восьмизначный код таможенного органа;

(24) «Назначение платежа» - дополнительная информация, необходимая для идентификации назначения платежа.