Общество

Определены победители фотоконкурса к 20-летию ПЛН

Определен победитель фотоконкурса к 20-летию Псковской Ленты Новостей, который получит два авиабилета в Калининград и обратно. Им стал Юрий Кремнев, опубликовавший фото своей родственницы - медика, которая благодаря Псковской Ленте Новостей остается в курсе всех событий, даже несмотря на тяжелую работу во времена пандемии коронавируса.

Фото: Юрий Кремнев.

Второе место заняла Анастасия Шедякова, она с семьей пофантазировала на тему того, как бы выглядела Псковская Лента Новостей, если бы издавалась в печатном формате. Приз за второе место в конкурсе - беспроводная портативная колонка.

Фото: Анастасия Шедякова.

«Бронзу» завоевала яркая и праздничная Ирина Кравцова. Она выиграла внешний аккумулятор для зарядки мобильного телефона.

Фото: Ирина Кравцова.

Редакция благодарит всех участников конкурса за поздравления и оригинальный подход. Определить победителей было сложно, поэтому мы приняли решение наградить ценными подарками и других участников конкурса, которые выполнили все его условия и порадовали своим креативом.

Подарки также получат:

Фото, которые также отметили в редакции

Напомним, что к 20-летию Псковской Ленты Новостей уже стартовало несколько интересных конкурсов, в которых вы также можете принять участие. Например, победитель конкурса на самую интересную публикацию от читателя «Стань почетным корреспондентом ПЛН!», получит сертификат почетного корреспондента ПЛН и ценный приз - планшет.

Также мы предлагаем вам придумать слоган для ПЛН, который станет девизом этого юбилейного года и будет использоваться для изготовления сувенирной и рекламной продукции.

Совсем скоро стартует конкурс на самое оригинальное поздравление ПЛН с 20-летием, победитель которого получит в подарок smart-часы.