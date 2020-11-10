Общество

Николай Рассадин предложил бросить все силы на решение проблем здравоохранения

Известный псковский бизнесмен, директор псковского гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 10 ноября предложил бросить все силы государства на решение проблем здравоохранения.

«Основные силы, как мне кажется, надо направить на здравоохранение. Вот на то бедное здравоохранение, которое на протяжении длительного времени разрушали с каким-то вожделением. Успешно разрушали! - - считает он. - Все бы силы и средства, которые сегодня есть у государства, бросить бы на решение этой проблемы».

«Если бы медицина работала хотя бы на четверочку, то, по крайней мере, меньше было бы смертей», - заявил предприниматель.

Николай Рассадин напомнил, что коронавирусные вспышки возникают не в ресторанах, библиотеках и театрах. «Обычно это либо медицинские учреждения, либо учебные заведения, либо какой-то государственный орган, в котором люди, грубо говоря, толкаются плечами», - заметил он.