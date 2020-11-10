Общество

Александр Козловский: Ветераны полиции составляют золотой фонд службы правопорядка

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Псковской области с Днем полиции.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Псковской области! От всей души поздравляю вас с Днем полиции! Верность служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и решительность, готовность в любую минуту прийти на помощь – остаются самыми главными качествами для сотрудников полиции, - цитирует Александра Козловского пресс-служба регионального отделения партии. - Добросовестно выполняя возложенные на вас обязанности, вы укрепляете веру людей в торжество закона и неотвратимость наказания, порой с риском для жизни стремитесь сделать все зависящее от вас, чтобы жители Псковской области могли чувствовать себя уверенно и защищенно».

Особые слова признательности Александр Козловский адресовал ветеранам, посвятившим свою жизнь служению Родине. «Они надежно хранят славные традиции и составляют золотой фонд службы правопорядка», - подчеркнул лидер псковских единороссов.

Сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел он пожелал здоровья и счастья, успехов в службе и семейного благополучия.