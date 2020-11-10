Общество

Добровольцы помогли пожилым великолучанам с доставкой продуктов на дом

Активисты волонтерского центра «Единой России» Великих Лук в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медиков во время коронавируса, помогли пожилым великолучанам с доставкой продуктов на дом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, такая помощь необходима, потому что с 9 ноября в Псковской области введен режим самоизоляции для граждан от 65 лет.

«Великолукские волонтеры "Единой России" присоединились к общероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе". Они берутся выполнять любую работу, которая может быть полезна нашим согражданам, - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. - "Единая Россия" все делает для того, чтобы эффективно отвечать вызовам времени. Для этого надо очень внимательно слушать и слышать людей, проявлять о них заботу, решать их проблемы. Такую задачу поставил перед нами секретарь генсовета партии Андрей Турчак, и партийцы Псковской области всегда в трудную минуту приходят на помощь людям. Работают они в тесном взаимодействии с командой исполнительной власти под руководством губернатора Михаила Ведерникова. При этом они открыты для сотрудничества и готовы объединить свои усилия со всеми волонтерскими организациями региона».

Кроме того, 25 добровольцев псковского волонтерского центра «Единой России» на прошлой неделе прошли обучающий курс по оказанию помощи пожилым людям и готовы выполнять обращения по заявкам, которые поступают на горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам в период распространения коронавируса. Волонтеры будут закупать и доставлять продукты и лекарства пожилым гражданам, а также консультировать их по возникающим вопросам.

Прием заявок на адресную помощь ведется через федеральную горячую линию 8 (800) 200-34-11 и через региональные штабы.