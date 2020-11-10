Общество

В Дедовичах ищут мужчину в очках и с седой бородой

В поселке Дедовичи пропал 55-летний мужчина. Как сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в соцсети «ВКонтакте», Александр Остапец ушел из дома 5 ноября и до сих пор не вернулся.

Приметы: Рост 176 см, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы седые, короткая стрижка.

Был одет в черную куртку, серую толстовку в клетку, коричневые джинсы, черные полусапоги-дутики и коричневую кепку. При себе имел черную сумку-барсетку. Особые приметы: седая борода, очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8(800)700-545-52 или 112.