Общество

Псковская область занимает предпоследнее место в СЗФО по числу выздоровевших от COVID-19

Псковская область занимает предпоследнее место в Северо-Западном федеральном округе по процентному числу выздоровевших от общего количества выявленных случаев коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе вылечились 4856 человек (54%). Самый низкий процент выздоровевших по-прежнему в Ненецком автономном округе - 38% (204 человека).

На первом месте в Северо-Западном федеральном округе по проценту выздоровевших находятся Мурманская область - 80% выздоровевших (17 550 человек), на втором - Вологодская область с показателем 78% (6 389), на третьем - Республика Коми с показателем 70% (11 041).

В Калининградской области коронавирус побороли 65% от заболевших (5 239 человек), Новгородской области - 64% (5 375), Санкт-Петербурге - 61% (44 252), в Республике Карелия и Ленинградской области - по 58% (4 815 и 7 546 соответственно), в Архангельской области - 57% (13 847).

По состоянию на 10 ноября, в России выздоровело, как и на прошлой неделе, 74% от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией. По СЗФО этот показатель составил 64% (65% на прошлой неделе).