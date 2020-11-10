Общество

Более 100 цирковых животных ввезли через границу в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе на российско-латвийской границе специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 106 цирковых животных, ввезенных на территорию России.

43 кошки, 34 цирковые лошади, 16 собак, 11 тигров, осел и пони следовали из Германии и Италии в Москву.

В ходе контроля государственные инспекторы удостоверились, что ветеринарные сопроводительные документы были оформлены без нарушений, транспортировка осуществлялась с соблюдением всех необходимых мер, а здоровье животных у инспекторов не вызвало опасений.

После проверочных мероприятий всех животных допустили к дальнейшему следованию в столицу.