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Общество

Псковский губернатор пообещал руководителям трех комитетов бессонные ночи

10.11.2020 14:41|ПсковКомментариев: 1

Кассовое освоение мероприятий по нацпроектам в Псковской области на сегодняшний день составляет 71%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 10 ноября, на совещании по реализации нацпроектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Глава региона напомнил, что на завершение всех мероприятий по нацпроектам остается меньше двух месяцев. По его словам, кассовое исполнение существенно лучше, чем в прошлом году (тогда было 50%).

Михаил Ведерников отметил, что в этом году при реализации основных мероприятий нацпроектов сложностей было много, влияние оказывали как внешние обстоятельства, так и внутренние недоработки. На сегодняшний день процент кассового исполнения отстает от плана на 4%, или на 54 млн рублей. 

Претензии есть к реализации нацпроектов по направлениям: жилье и городская среда, образование, экология. «Очевидно, что руководителей данных комитетов ждут бессонные ночи и отсутствие выходных», - заявил губернатор. По его словам, основные риски в текущем году связаны со строительством школы в Великих Луках, возведением Социального городка, детсада на Алёхина в Пскове и реконструкцией парка «Петровский» в Великих Луках. 

«Нацпроекты - ваша прямая ответственность, которую не снимает ни погода, ни снег, ни коронавирус», - обратился к руководителям профильных комитетов глава региона.

Теги: #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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