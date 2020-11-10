Общество

Автоинструктора оштрафовали в Острове за работу без маски

Островский городской суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Как сообщается в документах на сайте суда, работник многопрофильного колледжа во время инструктажа по вождению находился с обучаемым в салоне автомобиля без защитной маски.

В письменном объяснении мужчина свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью, с протоколом согласился. Он знал о необходимости ношения защитной маски при перевозке пассажиров, но забыл ее надеть в присутствии пассажира.

Суд назначил островичу штраф в размере 1000 рублей.