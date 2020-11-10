Общество

Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса, созданная в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, скоро будет зарегистрирована. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС, пишут «Ведомости».

«Две вакцины от коронавируса зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», — сказал Путин.

Ранее директор центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что массовый выпуск вакцины от коронавируса может начаться в феврале 2021 года. Сейчас завершается второй этап клинических испытаний препарата, финальные результаты исследований будут известны в декабре этого года, отметил Ишмухаметов.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.