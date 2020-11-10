Общество

Более 11 тысяч псковичей написали «Большой этнографический диктант»

Более 11 тысяч жителей Псковской области написали «Большой этнографический диктант - 2020». Всего в международной просветительской акции приняли участие свыше 1,7 миллиона человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Диктант состоял из 30 вопросов, 10 из которых были посвящены региону, в котором проживает конкретный участник. По итогам акции граждане могли распечатать специальный сертификат. Получить документ о прохождении тестирования можно и сейчас, когда акция уже завершена. Для этого необходимо указать на сайте электронную почту, с которой была осуществлена регистрация.

Отметим, что правильные ответы будут доступны на официальном портале акции с 16 ноября. Подведение общих итогов по всей России ожидается ко Дню Конституции Российской Федерации, 12 декабря.

Напомним, Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2019 году в акции приняли участие порядка 450 тыс человек из 42 стран мира, в том числе 1,2 тыс. жителей Псковского региона.