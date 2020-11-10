Общество

В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса

Семь очагов коронавируса остаются активными в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Очаги зафиксированы в Себежском интернате для престарелых и инвалидов, Плюсском психоневрологическом интернате, Великолукской межрайонной больнице, областном онкодиспансере, санатории «Голубые озера», ООО ГК «Кабош» в Великих Луках и ПО «Северные электросети» в Пскове. За последние сутки только в «Северных электросетях» добавилось 3 новых случая.

За последние несколько дней в Псковской области несколько очагов были сняты с учета как неактивные. Речь идет о Невельской межрайонной больнице, колледже искусств имени Римского-Корсакова в Пскове, Псковском филиале Академии ФСИН России и Гуманитарном лицее Пскова.