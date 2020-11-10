Общество

Волонтерский центр продолжает работу в Псковской области

Волонтерский центр, созданный весной на базе региональной общественной приемной «Единой России», продолжает работу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили помощники заместителя председателя Псковского областного Собрания, директора ООО «Псков-Полимер» Юрия Сорокина.

За эти полгода волонтерский центр не прекращал свою работу, и сейчас его активисты ежедневно принимают обращения от жителей области, стараются помочь всем.

«Работа нашего центра с первых дней работы получила положительный отклик со стороны жителей. Мы зафиксировали значительное число обращений с просьбами, вопросами, а иногда - и жалобами. Важно, что ребята ни одну заявку не оставляют без внимания. Волонтеры отвечают на вопросы, рассказывают жителям города и области о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ребята также помогают доставлять продукты на дом для пожилых граждан, а также для тех псковичей, кто находится на самоизоляции», - рассказал руководитель региональной общественной приемной Юрий Сорокин.

Волонтерский центр работает ежедневно. Со всеми возникающими вопросами и проблемами можно обратиться по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», волонтеры колл‑центра консультируют псковичей, регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.