Общество

Прокуратура проводит проверку по факту неуведомления родственников о смерти мужчины в великолукской больнице

Прокуратура Псковской области проводит проверку по факту неуведомления родственников о смерти мужчины в великолукском отделении региональной инфекционной больницы.

Отмечается, что мужчина скончался 18 октября, но родственники узнали об этом только 27 октября.

«У нас нет задачи наказывать врачей псковской инфекционки, человека уже не вернешь... Но почему нам говорили, что все хорошо, когда он уже лежал разрезанный в морге, брошенный, один?» - говорит дочь умершего Татьяна Зверева. Подробности читайте на сайте «МК в Пскове».