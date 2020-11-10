Общество

Михаил Ведерников: Служба в ОВД требует исключительной отваги и честности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Служба в органах внутренних дел России - это напряженная работа, требующая исключительной отваги, выносливости, честности, способности сопереживать и готовности всегда прийти на помощь людям, - подчеркнул он. - Именно от сотрудников полиции зависит спокойствие граждан на улицах и в общественных местах, безопасность на дорогах, в городах и поселках».

Губернатор отметил, что в Псковской области сотрудники органов внутренних дел справляются со всеми возложенными на них обязанностями, обеспечивая защиту прав, свобод и законных интересов граждан. «Высокие профессиональные качества, самоотверженность, оперативность помогают им успешно противостоять росту преступности и охранять общественный порядок на территории всего региона», - сказал он.

Михаил Ведерников выразил начальнику УМВД России по Псковской области Алексею Овсянникову и сотрудникам органов внутренних дел региона искреннюю благодарность за добросовестную службу и безупречное выполнение всех поставленных перед ведомством задач.

«Особые слова признательности ветеранам службы - тем, кто продолжает нести традиции МВД России и передавать их новому поколению молодых специалистов», - добавил он.

Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам МВД крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.