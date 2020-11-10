Общество

В Псковской области определили победителя конкурса «Причудский пирог»

Итоги регионального конкурса «Причудский пирог» подвели в Псковской области 10 ноября. Победителем стала Ольга Бедских (Псков) с пирогом «Расстегай», сообщили Псковской Ленте Новостей в областной общественной организации «Чудской проект».

Все пироги финалистов

Напомним, конкурс «Причудский пирог» проходил с 14 сентября по 17 октября с целью популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.

Из большого количества заявок, поступивших из всех муниципальных районов Причудья (Печорского, Псковского, Гдовского районов и города Пскова), члены оргкомитета выбрали 10 наиболее интересных рецептов традиционных для Причудья пирогов.

6 ноября на базе Псковского областного центра народного творчества состоялась презентация пирогов и награждение финалистов дипломами и памятными подарками. Из-за распространения коронавируса мероприятие прошло в индивидуальном формате - каждая мастерица приезжала в назначенное ей время и представляла свой продукт под запись видеокамеры. Видео-презентации и порции пирогов затем доставлялись каждому члену жюри.

Члены жюри должны были оценить работы финалистов «вслепую» по таким критериям, как оригинальность рецепта, местный колорит, вкус, внешний вид и презентация.

Жюри конкурса:

региональный координатор всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» РЕГИОНА 60, кулинарный блогер Мария Булатова, председатель жюри;

шеф-повар ресторана «Аристократ» и бара «Рублев», псковской площадки «Гастрономическая карта России» РЕГИОНА 60 Андрей Лебедев;

главный специалист по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области Марина Шевелева;

коммерческий директор ГТРК «Псков» Ольга Хрулева;

финансовый менеджер проектов Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Нелля Попова,

«Работы финалистов были настолько высокого качества, а презентации настолько интересными и проработанными, что счет баллов шел на сотые доли процента, - рассказали в организации.

Ольга Бедских

Максимальное количество баллов набрала псковичка Ольга Бедских с пирогом «Расстегай», рецепт которого дошел до наших дней благодаря ее бабушке, проживавшей в деревне Малая Остенка Ершовской волости Псковского района. Помимо основного приза она получит приз, учрежденный информационным партнером конкурса ГТРК «Псков», - запись видеосюжета по приготовлению пирога и его трансляция на региональном новостном канале.

Анжелика Тюлина

От ПООО «Чудской проект» специальным призом за сохранение семейных традиций будет отмечен свадебный обрядовый пирог с подобой Анжелики Тюлиной, жительницы деревни Островцы Гдовского района.

Лариса Чаурова

От проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» и федерального проекта «Гастрономическая карта России» специальный приз получит сладкий пирог из ревеня печерянки Ларисы Чауровой.

Благодарственное письмо за быстрый отклик и поддержку участника в приготовлении сезонного пирога вне сезона продукта (ревеня) оргкомитет конкурса отправит торговому дому «Форест», резиденту проекта Baltic Sea Food.

Рецепты всех финалистов войдут в буклет «Рецепты Причудья», планируемого ПООО «Чудской проект» к изданию в конце 2020 - начале 2021 года.

Организатор конкурса - Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов и с участием проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».