В Псковской области определили победителя конкурса «Причудский пирог»

Итоги регионального конкурса «Причудский пирог» подвели в Псковской области 10 ноября. Победителем стала Ольга Бедских (Псков) с пирогом «Расстегай», сообщили Псковской Ленте Новостей в областной общественной организации «Чудской проект».
Все пироги финалистов
Напомним, конкурс «Причудский пирог» проходил с 14 сентября по 17 октября с целью популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.
Из большого количества заявок, поступивших из всех муниципальных районов Причудья (Печорского, Псковского, Гдовского районов и города Пскова), члены оргкомитета выбрали 10 наиболее интересных рецептов традиционных для Причудья пирогов.
6 ноября на базе Псковского областного центра народного творчества состоялась презентация пирогов и награждение финалистов дипломами и памятными подарками. Из-за распространения коронавируса мероприятие прошло в индивидуальном формате - каждая мастерица приезжала в назначенное ей время и представляла свой продукт под запись видеокамеры. Видео-презентации и порции пирогов затем доставлялись каждому члену жюри.
Члены жюри должны были оценить работы финалистов «вслепую» по таким критериям, как оригинальность рецепта, местный колорит, вкус, внешний вид и презентация.
Жюри конкурса:
«Работы финалистов были настолько высокого качества, а презентации настолько интересными и проработанными, что счет баллов шел на сотые доли процента, - рассказали в организации.
Ольга Бедских
Максимальное количество баллов набрала псковичка Ольга Бедских с пирогом «Расстегай», рецепт которого дошел до наших дней благодаря ее бабушке, проживавшей в деревне Малая Остенка Ершовской волости Псковского района. Помимо основного приза она получит приз, учрежденный информационным партнером конкурса ГТРК «Псков», - запись видеосюжета по приготовлению пирога и его трансляция на региональном новостном канале.
Анжелика Тюлина
От ПООО «Чудской проект» специальным призом за сохранение семейных традиций будет отмечен свадебный обрядовый пирог с подобой Анжелики Тюлиной, жительницы деревни Островцы Гдовского района.
Лариса Чаурова
От проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» и федерального проекта «Гастрономическая карта России» специальный приз получит сладкий пирог из ревеня печерянки Ларисы Чауровой.
Благодарственное письмо за быстрый отклик и поддержку участника в приготовлении сезонного пирога вне сезона продукта (ревеня) оргкомитет конкурса отправит торговому дому «Форест», резиденту проекта Baltic Sea Food.
Рецепты всех финалистов войдут в буклет «Рецепты Причудья», планируемого ПООО «Чудской проект» к изданию в конце 2020 - начале 2021 года.
Организатор конкурса - Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов и с участием проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».