Общество

Пскович выплатил более 1 млн рублей долга после вмешательства приставов

Пскович выплатил более 1 млн рублей долга после запрета на совершение регистрационных действий с квартирой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов города Пскова №2 находилось 30 исполнительных производств о взыскании с псковича суммы долга в размере более 1 млн рублей. Задолженность образовалась из-за полумиллионной неуплаты налоговых и страховых взносов, а также полумиллионного долга по договору займа перед физическим лицом.

В ведомстве пояснили, что должник длительное время уклонялся от оплаты своих долгов. «Мотивацией для оплаты долга и стала данная квартира. Должник собирался ее продать, но сделку купли-продажи было не оформить. Мешало действующее ограничение», - рассказали в пресс-службе.

Поскольку пскович оплатил задолженность, запрет на совершение регистрационных действий с квартиры снят, 30 исполнительных производств подлежат фактическому исполнению, добавили в ведомстве.