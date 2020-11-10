Общество

Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

137 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 9255 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

«Число заболевших продолжает расти. Медленно и прогнозируемо. Важно соотносить эту цифру с увеличивающимся количеством ежесуточных тестов», - отметил он.

Всего в регионе выздоровели 4856 инфицированных пациентов (за сутки - 41). Число летальных исходов остается неизменным - 70. В Псковской области провели 139895 тестов на коронавирус (за сутки - 1258).

«Тем не менее, новых очагов удается избежать. Более того, 4 были сняты с учета как неактивные. Осталось 7, за прошедшие сутки в них добавились +2 новых случая», - рассказал губернатор.

«Прошу обратить внимание: при соблюдении рекомендаций все мы уменьшаем шансы заражения и помогаем прервать цепочку распространения инфекции. За последние полгода все хорошо выучили правила профилактики, но знать - недостаточно, нужно их применять. Все зависит от нас с вами!» - добавил Михаил Ведерников.