Общество

Рост спроса на пульсоксиметры зафиксировали в России

Российские интернет-магазины зафиксировали рост спроса на пульсоксиметры - приборы для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Так, в октябре количество покупок этих гаджетов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на пульсоксиметры в октябре текущего года оказался на 21% выше, чем в октябре 2019-го, и составил 3535 рублей, пишет газета «Известия».

«В прошлом году больше покупали пульсометры для измерения пульса в виде наручных часов, в этом году чаще берут приборы, которые надеваются на палец и измеряют также уровень кислорода», - сообщили в «Платформе ОФД».

Мнения экспертов о целесообразности покупки пульсоксиметра разделились. Так, по словам руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлии Ткаченко, во врачебной практике для измерения сатурации (насыщение крови кислородом) используются приборы, которые проходят проверку качества и исследования как на здоровых добровольцах, так и на больных людях, поэтому они одобрены для использования в медицине.

«Что касается «домашних» моделей, есть часы с функцией оксиметрии (измерения уровня кислорода в крови), а также мобильные приложения в смартфонах, которые могут с помощью вспышки оценить сатурацию. Но опытным путем было вычислено, что такие приборы не могут быть приравнены к тем, которые используются врачами», - пояснила Юлия Ткаченко.

В то же время другие эксперты считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.