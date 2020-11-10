Общество

Риск заражения коронавирусом выше у играющих на кларнете и гобое

Наиболее уязвимы перед коронавирусом из музыкантов кларнетисты, гобоисты и саксофонисты. Это показало исследование группы немецких ученых из Фрайбургского университета имени Альберта Людвига, проведенное в содружестве с сотрудниками Фрайбургского института музыкальной медицины. В нем приняли участие 141 человек: профессиональные музыканты и вокалисты.

Специалисты поместили в каждое из репетиционных помещений датчики СО2. Основной источник SARS-CoV-2, как и измеряемого учеными CO2 - дыхание человека. Скорость выброса частиц зависит от активности людей в помещении. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше концентрация и CO2, и вируса в воздухе комнаты. Ученые измерили скорость нагнетания СО2 у разных инструменталистов, пишет газета «Известия».

Выяснилось, что больше всего углекислого газа во время исполнения выдыхают духовики, а не вокалисты, как считалось раньше. Более того, певцы по возможностям нагнетания СО2 оказались наравне с людьми, просто разговаривающими в комнатах.

Самыми высокоинтенсивными концентраторами СО2 оказались музыканты, играющие на кларнете, гобое и саксофоне.

«Было установлено, что только один инструмент - туба - находится на низком уровне риска в отношении выброса аэрозоля», - отметили авторы статьи.

Также исследователи пишут, что опасаться SARS-CoV-2 стоит трубачам и тромбонистам. А вот вокалисты выделяют много СО2 только при очень высокой интенсивности голоса (90-100 дБ).