Общество

В Псковской области найдены пропавшие мужчина и женщина

38-летняя Марина Чупарнова (Копель), три недели назад пропавшая в Псковском районе, нашлась. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

О местонахождении женщины не было известно с 15 октября. Причем, это не первый случай ее исчезновения.

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В прошлом году она выезжала со своими детьми в Санкт-Петербург, никого не предупредив, а потом вернулась в Псковский район. Ее искали полицейские и волонтеры.

Кроме того, накануне был найден еще один житель Псковской области - 55-летний Александр Остапец, ушедший из дома в Дедовичах 5 ноября.