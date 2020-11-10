Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новая модель сапог Nordman
Чего ждать на федеральных дорогах
Назад в прошлое
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Общество 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области 11.11.2020 09:570 В Гидрометцентре сравнили погоду в России с «украинской осенью» 11.11.2020 09:330 Доплаты за классное руководство распространили на учителей ведомственных школ 11.11.2020 08:532 Сменить работу в следующем году планируют 43% россиян 11.11.2020 08:290 В Псковской области найдены пропавшие мужчина и женщина 11.11.2020 07:143 Риск заражения коронавирусом выше у играющих на кларнете и гобое
 
 
 
Самое популярное 09.11.2020 06:5720 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 08.11.2020 08:0515 Михаил Ведерников призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за вопиющих случаев в здравоохранении 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области 08.11.2020 11:3517 Поручение запоздало, и человек умер – Михаил Ведерников призвал псковичей не устраивать спам-кампании в соцсетях 08.11.2020 20:4412 Главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко заболела COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Доплаты за классное руководство распространили на учителей ведомственных школ

11.11.2020 09:33|ПсковКомментариев: 0

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ, сообщает пресс-служба правительства.

«Согласно документу, вознаграждение в 5 тысяч рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, министерство культуры, министерство транспорта, МЧС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента. «Во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки», - напомнили в правительстве.

При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки, пишет «Интерфакс».

В августе Мишустин сообщал, что с этого учебного года вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах, и правительство РФ в нынешнем году выделит 25 млрд рублей на доплаты учителям за классное руководство.

Теги: #правительство #выплаты #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 232 человека
11.11.2020, 10:100 В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели 11.11.2020, 10:000 Продавцов и маркетологов Пскова приглашают на форум «Территория продаж» 11.11.2020, 09:570 В Гидрометцентре сравнили погоду в России с «украинской осенью» 11.11.2020, 09:440 Фонтан разгромили вандалы в великолукской деревне Переслегино
11.11.2020, 09:360 С 14 ноября дачные автобусы из Пскова будут ездить по зимнему расписанию 11.11.2020, 09:330 Доплаты за классное руководство распространили на учителей ведомственных школ 11.11.2020, 09:180 В Пскове на улице Гагарина горел мусорный контейнер 11.11.2020, 09:030 Зинаида Иванова: Открытие музучилища в 60-годы стало легендой псковской культуры
11.11.2020, 08:532 Сменить работу в следующем году планируют 43% россиян 11.11.2020, 08:440 В России установлен новый рекорд по выдаче ипотеки 11.11.2020, 08:382 Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы 11.11.2020, 08:290 В Псковской области найдены пропавшие мужчина и женщина
11.11.2020, 08:216 Спецпредставитель президента заявил о необходимости цифровых судей 11.11.2020, 08:121 Вадим Нэдик рассказал, чем может обернуться исключение псковских объектов из списка ЮНЕСКО 11.11.2020, 07:583 Стало известно имя девушки, опубликовавшей скандальное видео с Дзюбой 11.11.2020, 07:570 Электронный кабинет управления правами граждан планируют создать в России
11.11.2020, 07:470 Центробанку предложили унифицировать тарифы по ипотечным страховкам 11.11.2020, 07:351 Границы 18 памятников утвердили в Псковской области 11.11.2020, 07:230 В России запретят застраивать земли под органические культуры 11.11.2020, 07:143 Риск заражения коронавирусом выше у играющих на кларнете и гобое
11.11.2020, 07:000 Рост спроса на пульсоксиметры зафиксировали в России 11.11.2020, 00:048 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.11.2020, 23:000 Пскович выплатил более 1 млн рублей долга после вмешательства приставов 10.11.2020, 22:300 Совместные проекты планируют реализовать госархивы Псковской и Ленинградской областей
10.11.2020, 22:0810 Центр управления регионом в Псковской области откроется 26 ноября 10.11.2020, 21:450 Молебен пройдет в часовне святой Анастасии в Пскове 11 ноября 10.11.2020, 21:340 Дома многодетных семей проверили сотрудники МЧС в псковской Тямше 10.11.2020, 21:080 В Псковской области определили победителя конкурса «Причудский пирог»
10.11.2020, 20:474 Владимир Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ 10.11.2020, 20:151 Производство оборудования для переработки отходов животного происхождения планируют запустить в ОЭЗ «Моглино» 10.11.2020, 19:532 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 10.11.2020, 19:273 Михаил Ведерников: Служба в ОВД требует исключительной отваги и честности
10.11.2020, 19:060 Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной 10.11.2020, 18:470 Минэкономразвития РФ приглашает псковичей на вебинар о финансовой грамотности 10.11.2020, 18:400 Прокуратура проводит проверку по факту неуведомления родственников о смерти мужчины в великолукской больнице 10.11.2020, 18:357 Ученые заявили об эпидемии психических расстройств на фоне коронавируса
10.11.2020, 18:261 Госзакупки по небольшим контрактам превратятся в электронный магазин - Ольга Милонаец 10.11.2020, 18:250 Псковский губернатор и генконсул Кореи в Петербурге обсудили перспективы сотрудничества 10.11.2020, 18:190 Добровольцы помогли пожилым великолучанам с доставкой продуктов на дом 10.11.2020, 18:120 Волонтерский центр продолжает работу в Псковской области
10.11.2020, 18:000 Лучшего в православной живописи определили среди заключенных в Псковской области 10.11.2020, 17:480 Псковский Роспотребнадзор ответит на вопросы об ограничениях в общепите 10.11.2020, 17:391 Эксперты не наблюдают негативного воздействия дорожных работ на состояние церкви Косьмы и Дамиана 10.11.2020, 17:350 В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса
10.11.2020, 17:280 Ольга Милонаец назвала самые проблемные сферы по числу нарушений антимонопольного закона 10.11.2020, 17:190 Более 11 тысяч псковичей написали «Большой этнографический диктант» 10.11.2020, 17:051 В Гдовском районе автомобиль съехал в кювет из-за гололеда 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря
10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске» 10.11.2020, 16:531 Ирина Голубева поблагодарила Общественный совет по ОКН за то, что не дремал 10.11.2020, 16:520 Госдума утвердила новых министров и вице-премьера 10.11.2020, 16:500 Большой секрет для маленькой компании
10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски» 10.11.2020, 16:350 Испорченные вандалами таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году 10.11.2020, 16:214 Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса 10.11.2020, 16:200 Движение автомобилей ограничат на улице Московской в Пскове с 11 ноября
10.11.2020, 16:190 В Псковской епархии приведут убранство храмов к единообразию 10.11.2020, 16:039 Безнадежного пациента спасли в Псковской инфекционной больнице 10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 15:510 Древлехранитель Псковской епархии: Включение храмов в список ЮНЕСКО - это не только особые привилегии
10.11.2020, 15:400 Ночные заморозки снова ожидаются в Псковской области 10.11.2020, 15:360 Служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области 10.11.2020, 15:330 Мальчика сбил автомобиль на улице Леона Поземского в Пскове 10.11.2020, 15:322 Редкие фрески обнаружили в псковском храме
10.11.2020, 15:301 Автоинструктора оштрафовали в Острове за работу без маски 10.11.2020, 15:280 Завершается корректировка планов управления объектами Всемирного наследия в Псковской области 10.11.2020, 15:200 В Сети появилось видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова 10.11.2020, 15:180 Федеральные и региональные инициативы обсудили в «Школе молодых законотворцев»
10.11.2020, 15:070 Началась видеотрансляция пресс-конференции «ЮНЕСКО: псковский опыт» 10.11.2020, 15:050 В Пскове проехавший на красный свет «Хендай» проверил на прочность «Киа» 10.11.2020, 14:440 Вывоз антиквариата пресекли таможенники в Псковской области 10.11.2020, 14:412 Скидки для полицейских действуют в ресторане «Инжир» и кафе «Вкус и цвет» в Пскове
10.11.2020, 14:413 Псковский губернатор пообещал руководителям трех комитетов бессонные ночи 10.11.2020, 14:375 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску» 10.11.2020, 14:360 Ольга Милонаец: Соблазн списать все недоделки по госконтрактам на пандемию велик 10.11.2020, 14:300 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 90%
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.