Общество

В Гидрометцентре сравнили погоду в России с «украинской осенью»

Листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, что на месяц позже обычного, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такое явление он назвал «украинской осенью».

«Осень была в центре Европейской России такой, как в Воронеже или в Липецке», - отметил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, поскольку в России используются римские названия месяцев, климатические изменения в них не отражены, пишет РИА Новости. Но если прибегнуть к украинским обозначениям месяцев, то октябрь будет звучать как «жовтень» - то есть деревья стоят желтыми. Ноябрь называется «листопад» - то есть время опадения листвы, пояснил специалист.

Однако такая ситуация не характерна для Центральной России, где листья опадают в октябре, подчеркнул он.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», - добавил Роман Вильфанд.