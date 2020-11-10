Общество

В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели

Партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Инициатива направлена в правительство России.

«От имени Центрального комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», - приводит РИА Новости текст обращения председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

Отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.