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Общество

Возведенный самовольно пирс на порховском озере Белое будет снесен

11.11.2020 10:33|ПсковКомментариев: 0

Возведенный самовольно пирс на озере Белое в Порховском районе будет снесен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Как установлено в судебном заседании, местный житель незаконно возвел пирс на береговой линии и в акватории озера Белое. При этом ширина пирса составила 2 метра, протяженность вглубь озера – 70 метров. Конструкция установлена на деревянные столбы, забитые в дно озера на глубину 30-40 см.

Создание пирса не было согласовано с территориальным органом Федерального агентства по рыболовству, договор на право пользование акваторией озера Белое между комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области и гражданином не заключен.

По решению суда мужчина обязан в срок до 1 декабря снести самовольно возведенный пирс в акватории озера Белое.

Теги: #прокуратура псковской области #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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