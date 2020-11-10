Общество

Возведенный самовольно пирс на порховском озере Белое будет снесен

Возведенный самовольно пирс на озере Белое в Порховском районе будет снесен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Как установлено в судебном заседании, местный житель незаконно возвел пирс на береговой линии и в акватории озера Белое. При этом ширина пирса составила 2 метра, протяженность вглубь озера – 70 метров. Конструкция установлена на деревянные столбы, забитые в дно озера на глубину 30-40 см.

Создание пирса не было согласовано с территориальным органом Федерального агентства по рыболовству, договор на право пользование акваторией озера Белое между комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области и гражданином не заключен.

По решению суда мужчина обязан в срок до 1 декабря снести самовольно возведенный пирс в акватории озера Белое.