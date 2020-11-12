Общество

Промышленный фотограф сняла серию работ на водоканале Пскова

«Сточные воды сливают прямо в реку, представляете?!» Сумев привлечь внимание подписчиков, популярный псковский фотограф Наталья Ушкалова показала у себя в Instagram серию снимков, сделанных на псковском водоканале. Предметом ее профессионального внимания стали подземный водозабор и станция по очистке сточных вод. На предприятии ее смогли по-настоящему удивить.

Публикации с хештегом #продело в Instagram Натальи Ушкаловой увидел сотрудник водоканала, который занимается корпоративным аккаунтом. Евгений Важов выяснил, что Наталья посещает разные предприятия и рассказывает об увиденном подписчикам. Пригласил поснимать и на водоканале. Наталья делает это для популяризации рабочих профессий. В ее аккаунте уже есть снимки с завода резиновой обуви и хлебокомбината, из ателье и мастерских авторской керамики, из автопарка и цеха художественной резки металла, с колбасного и пивного производства.

В сопровождении Евгения Важова фотограф посетила подземный водозабор у деревни Солоново и очистные сооружения в деревне Монькино.

«У меня был большой интерес к этому объекту, как у любого жителя города. Мы пьем эту воду, моемся ею, готовим. Любопытно, а знания самые минимальные. Если честно, у меня до этой поездки, как у многих других жителей Пскова, было много заблуждений, - рассказала Наталья Псковской Ленте Новостей. - Думала, что вода у нас грязная, забирают ее исключительно из реки, туда же канализация напрямую течет».

Каково же было удивление Натальи, когда она узнала, что примерно треть потребностей города сейчас закрывают подземные воды. Запущенные в 2015 году две скважины работают с мощностью 12 кубометров в сутки. В мае прошлого года по программе приграничного сотрудничества началось строительство второй очереди, еще семи скважин.

«Как-то я пропустила эту новость. Думала, забор воды только из реки Великой. Оказалось, что скоро до 80% потребностей города водоканал будет закрывать подземной водой. Это было неожиданно», - признается Наталья Ушкалова.

Своим подписчикам она рассказала, что благодаря строительству подземного водозабора Псков стал флагманом на Северо-Западе по освоению новых источников водоснабжения. Работы на новых скважинах планируют завершить в середине следующего года. Подход к работе, с которым удалось познакомиться на подземном водозаборе, она назвала высокотехнологичным, энергосберегающим и автоматизированным.

Что до стоков, то на водоканале фотограф увидела состоящую из двух главных этапов систему очистки. На первом, механическом, в фильтрах оседают мусор, песок, стекло. Далее в дело вступают полезные бактерии.

«Биологическая очистка происходит в аэротенке с помощью активного ила. Это такие бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощают органику, - подписала она снимки. - На входе в аэротенк подается сточная вода и бактерии – активный ил, а после всех процессов через 10-11 часов на выходе получается очищенная вода и бактерии. Затем эта смесь отправляется на вторичные отстойники, бактерии оседают вниз – их перекачивают обратно в аэротенк. А отстоянная и очищенная вода уже попадает в реку. Друзья, грязную воду в Великую не сбрасывают!»

Ее публикации помогли и сотрудникам водоканала взглянуть на свое предприятие под другим углом.

«Для нас все это привычные и обыденные вещи, поэтому иногда забываем, что жители города могут не знать, как устроена наша работа, - сказал Евгений Важов. - Да и люди в повседневной жизни не задумываются, откуда в кране берется вода и куда она утекает. Мы регулярно проводим экскурсии для школьников и студентов, это и профориентация, и просветительская деятельность. Мы рады, что удалось благодаря Наталье расширить аудиторию тех, кто смог с нами познакомиться».

Наталья Ушкалова рассчитывает, что однажды снимки с предприятий области станут частью фотовыставки, которая привлечет внимание к производственным отраслям и покажет их красоту и важность в экономике.

Валентина Семенова