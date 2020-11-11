Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Евгением Шапкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость эфира - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ситуацию вокруг предстоящей реконструкции танцплощадки «Таблетка» под театр кукол, концепцию новогоднего украшения Пскова, перспективы развития Ольгинской набережной, территории за «Акваполисом» и пространства площади Ленина. Также Евгений Шапкин поделится мнением по поводу идеи исключить из реестра объектов культурного наследия разрушенные здания и расскажет, на каком этапе находится реализация проекта парка «Россия – моя история». В рамках эфира также будут затронуты и другие актуальные вопросы архитектурной и градостроительной тематики.

Звоните в студию по телефону прямого эфира - 56-73-72.