Общество

Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач

Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач. Об этом написала в соцсетях ее дочь.

«С 2014 года борьба с раком груди 4 стадии. Врачи говорили - не больше 10 лет. А она боролась! Но последние недели и дни были очень тяжелые, - написала девушка. - В моей памяти она останется ... очень творческой, талантливой, трудолюбивой, яркой, амбициозной, доброй, веселой, красивой, моей мамой».

Напомним, в 2014 году Татьяна Трембач вошла в десятку лучших визажистов России. Неоднократно участвовала в городских проектах: в 2011 году являлась визажистом конкурса «Миссис Псков-2011», в этом же году студия макияжа Татьяны Трембач была спонсором конкурса «Топ-модель по-псковски».

В феврале 2020 года она создавала образы невест на первой творческой фотосессии формата «Love story» в обновленных интерьерах Дворца бракосочетаний. Фотосессия была организована Театрально-концертной дирекцией Псковской области.