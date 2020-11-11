Общество

Волонтерский центр принимает от псковичей заявки на оказание помощи

Активисты волонтерского центра «Единой России» в связи с пандемией коронавируса ежедневно принимают заявки на оказание помощи жителям Псковской области по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Волонтеры колл‑центра консультируют псковичей, регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.

«К сожалению, в Псковской области, как и во всей стране, разворачивается вторая волна пандемии. Мы понимаем, что уход на самоизоляцию граждан старше 65 лет ставит их в очень уязвимое положение. В сложной ситуации находятся и граждане, болеющие дома, которым некому привезти продукты и лекарства, - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. - И здесь, конечно, на помощь приходят волонтеры. Волонтерский штаб "Единой России" не прекращал свою работу. Мы находимся в постоянном взаимодействии с волонтерским центром Псковской области».

Александр Козловский подчеркнул, что депутаты всех уровней партии «Единая Россия» в Псковской области сегодня включены в волонтерское движение. За поддержкой можно обратиться в любое местное отделение партии.