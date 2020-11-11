Общество

Набережная реки Великой в Пскове будет насыщена «точками притяжения»

Набережная реки Великой в границах от Ольгинского моста до радиозавода будет насыщена «точками притяжения». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Первый шаг, по его словам, сделан: проектно-сметная документация на благоустройство этой территории прошла госэкспертизу, и областной комитет по туризму подал заявку на выделение средств из федерального бюджета на благоустройство этого участка набережной. «Самое главное - заявка не отклонена», - подчеркнул гость студии и выразил надежду на то, что будет принято положительное решение, которое позволит начать строительные работы уже в следующем году.

По словам Евгения Шапкина, на набережной между мостом и радиозаводом можно было бы сделать интересное пространство для детей, точку общепита, «тихую кулуарную зону», пешеходные и велодорожки. «Мы не планируем заливать набережную бетоном. Рельеф будет сохранен. Будет проведена санитарная вырубка деревьев, высажены новые растения. Надеюсь, будет интересная подсветка и интересные малые архитектурные формы», - сообщил главный архитектор региона.

В то же время Евгений Шапкин отметил, что «не совсем согласен с тем, как сделана набережная на противоположном берегу». «Там транзитная зона, нет точек притяжения, но мы попытаемся ими насытить участок от Ольгинского моста до радиозавода», - сказал гость студии.