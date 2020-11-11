Общество

На месте рынка на Четырех углах не помешала бы зеленая зона — Евгений Шапкин

На месте рынка на Четырех углах в Пскове не помешала бы зеленая зона. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный архитектор области Евгений Шапкин, делясь своим видением развития данной территории.

«Это Рижский проспект, серьезная транспортная артерия. В Псков приезжают из Европы, и территория рынка, мягко говоря, не очень впечатляет», - констатировал гость студии. Обсуждая возможные варианты ее освоения, Евгений Шапкин отметил, что надо исходить из потребностей города. «В принципе, это может быть и рынком, и многофункциональным пространством, в котором располагался бы спортивный центр, музыкальная школа, изостудия. Там может быть и отель, и выставочные пространства», - перечислил главный архитектор региона.

Также на этом месте, по его мнению, может получиться городская зона отдыха — если «оттянуть застройку внутрь». «На Рижском проспекте есть парковые зоны, но он такой большой, что еще одно зеленое общественное пространство там не помешает. Это только украсит город. Эта территория находится в непосредственной близости от центра города, а когда у центра возникают такие зеленые "островки", это удобно и здорово», - считает Евгений Шапкин.