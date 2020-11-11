Общество

Свободу и уют почувствуют псковичи после благоустройства территории у «гномиков»

Свободу и уют смогут почувствовать жители Пскова после благоустройства территории у «гномиков», на улице Советской, 1/3. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Он напомнил, что ранее в областном центре состоялось масштабное обсуждение проекта развития территорий, находящихся в пространстве площади Ленина. Высказывались идеи организовать рядом с «гномиками» кулуарные пространства в зелени, где можно было бы посидеть и отдохнуть.

«Идея была в том, что, находясь в городе, ты одновременно находился на природе. Последняя тенденция — прямолинейность отсутствует. Все мы любим лес, потому что чувствуем там свободу и уют. И такие же свободу и уют хочется сделать там», - пояснил Евгений Шапкин. Проект освоения этой территории, по его словам, пока в разработке, но есть шанс, что через год-два он будет воплощен в жизнь.

Кроме того, главный архитектор региона напомнил, что в 2021 году начнется капремонт площади Ленина. Структура этой территории кардинально не изменится. «В одном месте газон убирается, в другом добавляется. Предусмотрено место для будущего фонтана, новые лавки, наружное освещение - и все», - пояснил он.