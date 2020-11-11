Общество

Работы по благоустройству общественной территории в Изборске выполнены на 70%

В Печорском районе заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел выездное рабочее совещание, чтобы проинспектировать ход благоустройства общественной территории возле Изборского лицея в деревне Изборск. Этот объект в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «ПсковСвязьСтрой».

На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 70%, идет благоустройство и озеленение территории, в том числе обустраиваются пешеходные и велосипедные дорожки, пожарные проезды, площадки для школьных линеек, скейт-парка, гольфа, подготавливаются основания по малые архитектурные формы, ведутся работы по асфальтированию. Тем не менее имеется отставание от графика производства работ.

В связи со сроком окончания работ по контракту 1 декабря текущего года, Василий Осипов поручил ускорить темпы и завершить работы по асфальтированию объекта в срок до 20 ноября.