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Общество

Евгения Шапкина раздражает туалет перед входом в «Октябрь»

11.11.2020 17:32|ПсковКомментариев: 0

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» не вызывает отторжения у главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, однако его раздражает забор вокруг него и туалет, стоящий перед главным фасадом. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Принимая во внимание, что многие горожане считают кинотеатр градостроительной ошибкой, гость студии подчеркнул, что таких ошибок по всему миру очень много. «В советские годы были другие взгляды и подходы. Но это тоже история. Наверное, было бы здорово, если бы не было "Октября" и была куча денег. Можно было бы сделать на этой территории общественное пространство, подземные переходы. Даже подземную библиотеку можно сделать, но надо понимать, во что это выльется», - сыронизировал Евгений Шапкин.

По его мнению, если сейчас не провести реконструкцию здания кинотеатра под современную библиотеку, то оно так и будет стоять в запущенном виде с забором. «А раз появились средства, здание можно привести в порядок, а вокруг сделать хорошее общественное пространство», - считает главный архитектор региона.

«У меня нет к этому месту отторжения. Но забор и туалет перед главным фасадом меня раздражают. А если это все открыть, старые деревья убрать, новые посадить, дорожку сделать, убрать неряшливость, придать зданию ухоженный вид и интересный функционал, то псковичи посмотрят на него по-другому», - заключил он.

Теги: #благоустройство #градостроительная политика #кинотеатр Октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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