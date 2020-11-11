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Общество

Форум Молодежных избирательных комиссий пройдет в новом формате

11.11.2020 22:01|ПсковКомментариев: 0

Форум Молодежных избирательных комиссий пройдет в новом формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

Отметим, форум запланирован как обучающее мероприятие для членов МТИК.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории региона в целях предупреждения распространения коронавируса, мероприятие пройдет с применением онлайн-форм. Так, большинство выступлений приглашенных спикеров можно будет увидеть по видеоконференцсвязи.

Между тем, на четырёх площадках, работающих в очном режиме, будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. На входе в помещения будет проводиться измерение температуры, присутствующих на обучающем мероприятии обеспечат защитными масками, перчатками, антисептическими средствами. Кроме того, участников поделят на группы по 25 человек.

Мероприятие ориентировано на развитие активного участия молодежи в избирательных кампаниях и повышение правовой культуры молодых избирателей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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