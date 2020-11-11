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Общество

Участницы псковского конкурса красоты приготовили свекольный брауни

11.11.2020 20:49|ПсковКомментариев: 0

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» попробовали себя в кулинарии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, мастер-класс проходил в кулинарной школе «Без предела». 

Под руководством шеф-повара кулинарной школы центра науки и спорта «Без предела» Ирины Смирновой девушкам предстояло приготовить два блюда — стейк-салат с говядиной и свекольный брауни.

 

«Несмотря на то, что приготовление длилось более часа, время пролетело незаметно, и девушки даже не успели оглянуться, как ароматные брауни были приготовлены. Самой приятной частью мастер-класса стала коллективная дегустация и чаепитие», - прокомментировали организаторы. 

 

Фото Даниила Леонтьева.

Видеоверсию конкурса можно посмотреть на «Первом Псковском» в четверг в 20.40 и 23.00.

Теги: #мисс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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