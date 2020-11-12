Общество

148 заразившихся COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки, 70% из них - бессимптомные

148 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Проведено 966 тестов. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«С начала пандемии мощности лабораторий псковского региона увеличены более чем в 3 раза. Чтобы выйти на текущий показатель - 1000 в сутки, используются все резервы, - написал глава региона. - Чтобы увеличить глубину исследований, задействуем коммерческие лаборатории. Благодаря результатам тестов частных медорганизаций за сегодня (450), удалось выявить дополнительно +38 случаев».

Михаил Ведерников отметил, что работа частных лабораторий более широко охватывает скрытых носителей вируса без клинических проявлений. «Среди 148 заболевших - 70% бессимптомные. Крайне важно своевременно выявлять таких больных. От этого зависит уровень распространения инфекции», - подчеркнул он.