Общество

Ученый заявил об одинаковой опасности мутировавшего коронавируса для детей и взрослых

Новый вариант коронавируса (20A.EU1) который обнаружили в Испании, может «одинаково хорошо заражать как детей, так и взрослых». Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) имени Д. О. Отта, главный специалист Санкт-Петербурга и Северо-западного региона РФ по медицинской генетике Владислав Баранов.

По словам эксперта, стало появляться все больше сообщений, что дети стали чаще заболевать, и у них может развиваться MIS-C - мультисистемный воспалительный синдром. У пациентов с ним наблюдают нарушения работы стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы, пишет газета «Известия».

Первоначальный вариант SARS-CoV-2, прибывший из Китая, чаще заражал взрослых. Владислав Баранов связывает такую особенность патогена в тем, что он попадает в клетку человека с помощью рецепторов ангиотензинпревращающих ферментов 2 (АПФ или АСЕ2), которые нередко называют «входными воротами» для коронавирусной инфекции.

«Чем выше плотность этих рецепторов в носоглотке, тем легче заразиться. Считается, что у детей еще недостаточно этих рецепторов, а у взрослых уже достаточно. Поэтому такая разница в заражении», - сказал он.

Мутировавший вариант коронавируса, который обнаружили в Испании, уже распространился на многие европейские страны, включая Британию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию.