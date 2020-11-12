Общество

Главную новогоднюю елку в Великие Луки привезут из лесов Куньинского района

Главную новогоднюю елку в Великие Луки привезут из лесов Куньинского района. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем аккаунте в Instagram.

«На прошлой неделе специалисты жилищно-коммунального хозяйства города определились с выбором главной новогодней елки. По традиции мы ее установим на главной площади. Лесная красавица прибудет на центральную площадь из Куньинского района. Ее высота - примерно около 30 метров», - рассказал глава города.

Кроме того, в Великих Луках установят еще две елки – в Парке культуры и Северном микрорайоне. Предварительно, во дворах установят около 100 новогодних елок, сказал Николай Козловский.

«До конца ноября к нам поступит еще 23 новых консоли, которыми будет украшена центральная улица – проспект Ленина. Старые консоли приведут в порядок, ими украсят другие улицы Велик Лук. Кроме того, многие предприятия выразили готовность украсить фасады зданий офисов на территории города», - добавил глава города.