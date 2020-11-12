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Общество

Центробанк подтвердил появление новой схемы мошенничества с клиентами банков

12.11.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Центробанк знает о новой схеме обмана, при которой сразу несколько мошенников от имени менеджеров банка сначала убеждают клиента приехать в отделение, а на полпути - направляют инструкцию в мессенджере с брендированного аккаунта, как перевести деньги на псевдо-безопасный счет. Это одна из схем с использованием методов социальной инженерии, сообщили в регуляторе.

Несколько десятков попыток увести деньги с использованием новой схемы мошенничества в последние две недели зафиксировала компания «Инфосистемы Джет», пишет газета «Известия».

«Новшество схемы заключается в том, что человека приглашают приехать в офис. Кроме того, в обмане участвуют сразу нескольких псевдо-сотрудников. Отличительной особенностью также выступает ведение коммуникации с клиентом в том числе через мессенджер», - пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По данным ЦБ, в первой половине 2020 года было заблокировано свыше 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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