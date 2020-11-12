Общество

Более 70% россиян не очень доверяют опросам

Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога, передает РИА Новости.

«Почти две трети россиян интересуются результатами опросов, публикуемыми СМИ. Однако 71% не доверяют им в полной мере. На уровень доверия влияют репутация компании, которая проводила опрос, и формулировки заданных вопросов», - пишут авторы исследования.

Полностью не доверяют результатам опросов 15% россиян, причем в основном это мужчины.

В целом 78% россиян за последние три года принимали участие в исследованиях общественного мнения: 56% проходили опросы в интернете, 29% участвовали в телефонных интервью, а 21% беседовали с интервьюерами на улице. Главной причиной согласия на участие является любопытство (41%). Свое согласие поучаствовать россияне также объясняют наличием свободного времени, интересной темой и стремлением повлиять на актуальную ситуацию.

Мужчины чаще проходят опросы при наличии свободного времени и соответствующего настроения, а для женщин основной мотивацией выступает желание повлиять своим мнением на развитие ситуации в затрагиваемой сфере.

«В последнее время россияне стали все настороженнее относиться к озвучиваемым результатам опросов, так как научились распознавать в них рекламную, поведенческую или политическую манипуляцию. В этих условиях критически важной становится роль профессиональных ассоциаций и сообществ, которые должны вводить и контролировать соблюдение профессиональных стандартов, широко информировать общественность о критериях качества социологических опросов», - прокомментировал заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.