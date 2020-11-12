Общество

В Госдуме предложили проиндексировать маткапитал на 20%

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил рассмотреть возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. Письмо с соответствующим предложением направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишут «Известия».

Федоров в обращении привел данные Счетной палаты, согласно которым с января по июль 2020 года в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Он сообщил, что, по мнению экспертов, индексация материнского капитала могла бы стимулировать рождаемость в стране.

«Прошу изложить ваше мнение по указанному предложению, исходя из возможностей бюджета Российской Федерации», - говорится в обращении депутата. На прошлой неделе замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заверила, что размер материнского капитала в 2021 году проиндексируют и в дальнейшем его планируется повышать каждый год.