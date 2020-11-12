Общество

«Горячая линия» по вопросам обеспечения лекарствами заработает в России

Специальную «горячую линию» по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями планируют запустить в России до конца недели. Это будет сделано поручению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Горячая линия» будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Ее организацией займется министерство промышленности и торговли России. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями.

Михаил Мишустин поручил Минздраву контролировать работу уже действующей «горячей линии», которую открыли для получения обратной связи от медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием.

Кроме того, Роспотребнадзору поручили скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.