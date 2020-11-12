Общество

Правительство поручило губернаторам создать резерв коек для пациентов с коронавирусом

Правительство поручило главам регионов создать резерв коек для пациентов с коронавирусом до 16 ноября. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Кроме того, главам регионов поручили взять на личный контроль вопросы, касающиеся надлежащего и своевременного обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и диагностики COVID-19.

Также губернаторам поручили взять на контроль вопросы незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции.