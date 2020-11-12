Общество

Официальный сайт Псковских теплосетей атаковали хакеры

Официальный сайт муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» регулярно пытаются взломать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: pixabay.com

«Мы не хотели это афишировать и выносить сор из избы, но в свете последних событий молчать просто не имеем права, - отметили в пресс-службе. - Те, кто регулярно посещает наш сайт, не могли не обратить внимание, что 12 ноября несколько часов он не работал. Все это связано с регулярными попытками взлома нашего официального ресурса. К великому сожалению, они начинают носить все более регулярный характер».

Сегодня сайт теплосетей не работал с 6.00 до 9.00. «Взломать сайт так и не вышло, за это хочется поблагодарить начальника отдела информационных технологий – Алексея Николаевича Иванова», - отметили в пресс-службе. Сейчас сайт муниципального предприятия снова работает в штатном режиме.

«Все эти провокационные действия служат еще одним доказательством того, что наш сайт является полезным и интересным. Все это только дополнительно стимулирует нас для работы и развития. Мы благодарим наших читателей и подписчиков за поддержку и понимание. Мы работаем для вас и приложим все усилия, чтобы согревать не только ваши дома, но и души», - добавили в пресс-службе.